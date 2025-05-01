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100. yaşında ilk doğum günü kutlaması

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#Nebahat Günerhan#Doğum Günü#Kutlama
100. yaşında ilk doğum günü kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 100 yaşındaki Nebahat Günerhan’ın doğum günü kutlandı. Günerhan, dostlarının alkışları arasında dilek tutarak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pastadaki mumları üfledi.

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Günerhan, hayatında hiç doğum günü kutlamadığını, mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Günerhan, “Doğum günümü kutlamak kısmet olmadı, ilk defa burada kutlandı. Çok mutlu oldum, herkese teşekkür ederim. Doğum günümü hatırlamayı sevmiyorum çünkü yaşlanıyoruz” dedi.

Günerhan, hayatında hiç unutamadığı anın Mustafa Kemal Atatürk’ü görmesi olduğunu belirterek, “Atatürk’ün gemisi vardı, orada kalıyordu. Çok küçüktüm, babam bizi sandalla Atatürk’ün gemisinin etrafında dolaştırırdı. Atatürk’ü bir hanımla dans ederken seyrettim. Çok güzel hissetmiştim. Atatürk’e bakmaya doyamazsınız, ben çocuktum ama hâlâ etkisindeyim” ifadelerini kullandı.   

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#Nebahat Günerhan#Doğum Günü#Kutlama

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