100. yaşında ilk doğum günü kutlaması

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Günerhan, hayatında hiç doğum günü kutlamadığını, mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Günerhan, “Doğum günümü kutlamak kısmet olmadı, ilk defa burada kutlandı. Çok mutlu oldum, herkese teşekkür ederim. Doğum günümü hatırlamayı sevmiyorum çünkü yaşlanıyoruz” dedi.

Günerhan, hayatında hiç unutamadığı anın Mustafa Kemal Atatürk’ü görmesi olduğunu belirterek, “Atatürk’ün gemisi vardı, orada kalıyordu. Çok küçüktüm, babam bizi sandalla Atatürk’ün gemisinin etrafında dolaştırırdı. Atatürk’ü bir hanımla dans ederken seyrettim. Çok güzel hissetmiştim. Atatürk’e bakmaya doyamazsınız, ben çocuktum ama hâlâ etkisindeyim” ifadelerini kullandı.