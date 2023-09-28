100 yaşında hayatını kaybetmişti... Duayen gazeteci Hıfzı Topuz, son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden Hıfzı Topuz için İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Saat 11.00'de başlayan törene, Hıfzı Topuz'un eşi Ayşe Topuz, yakınları ve sevenleri katıldı. Hıfzı Topuz'un eşi Ayşe Topuz, tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmada göz yaşlarına hakim olamadı. Saygı duruşu ile başlayan törende Hıfzı Topuz için hazırlanan kısa videonun da gösterimi yapıldı. Tören sonunda Topuz'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi saygı geçidi eşliğinde salondan çıkarılarak Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Teşvikiye Camii'nde öğe vaktini kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikte, Topuz ailesine taziye dileklerini iletti. Cenaze namazı sonrası Topuz'un naaşı defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

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"BASIN DÜNYASININ YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ DEĞERLERDEN BİR TANESİ"

Kılıçdaroğlu, "Türk basın dünyasının yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesidir. Bazı yazarlarımız onu anıt olarak tanımlarla gerçekten de basın dünyasının önemli bir kaybı, düşün dünyasının da önemli bir kaybı" dedi.

"İSMİNİ YAŞATACAĞIZ"

İmamoğlu, "Bir cumhuriyet çınarı, çok ilginç bir vefat anı, çünkü cumhuriyetimizin 100'ncü yılında 100 yaşında bir çınarı, çok kıymetli gazeteci, yazar, düşünür, cumhuriyetin simgesi isimlerden. Üzüntülüyüz ama bir taraftan da cumhuriyetimizin çok kıymetli insanları var ve bunları rahmetle minnetle anıyor olmak ve böyle bir toplum olmak bizim için kıymetli. Çok da özel bir İstanbullu, İstanbul'un her anını her semtini anılarıyla anlatıp bizlerle buluşturan muhteşem yazıları ve kalemiyle özel bir insandı. Çok özel anılarımız olmuştur kendileriyle, bu da benim için gurur ve mutluluk verici, ismini hem İstanbullular hem bize bıraktıkları anısına yaşatma konusunda elbette ki ailesiyle, eşiyle sohbet edeceğiz. Mutlaka özenli bir şekilde Hıfzı Topuz ismini İstanbul'da yaşatacağız" dedi.

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HIFZI TOPUZ'UN EŞİ: GİDİŞİYLE BENİ BÜYÜK ACININ İÇİNE HAPSETTİ

Hıfzı Topuz'un eşi Ayşe Topuz törende gerçekleştirdiği konuşmada, "Hıfzı Bey'le yıllar su gibi aktı geçti, gidişiyle de zaman beni büyük acının içine hapsetti. Dayanmak çok zor ama yanına gideceğim tek tesellim bu. Sevgili, sevgili lütfen beni bekleyin ve yine el ele diz dize" dedi.