100 odalı ‘Dragos’ta Kedicikler böyle yakalanmış

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MALİ Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü eşzamanlı operasyon başlatmıştı. Operasyonun ana hedeflerinden biri olan Üsküdar Kandilli’deki ‘Dragos’ ismiyle bilinen 100 odalı villa da basılmıştı. Villaya yapılan baskında Adnan Oktar bulunamazken, Ece Koç, Pınar Sezgin, Merve Büyükbayrak, Aslı Süme ve Yeliz Sucu’nun da arasında bulunduğu kedicikler ve bazı örgüt üyeleri gözaltına alınmıştı. Adnan Oktar, baskından kısa süre önce villadan kaçtığı anlaşılınca yapılan takiple Sarıyer’de otomobilinin önü kesilerek yakalanmıştı.

BÜYÜK PANİK

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Büyük ses getiren operasyondan 4 yıl sonra, villaya yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı.

Polisin baskın anında kayda alınan görüntülerde, kediciklerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırıldığı görülüyor. Polisler, Adnan Oktar’ın villada olmadığını görünce kediciklere Oktar’ın nerede olduğunu soruyor. Büyük bir paniğin yaşandığı görülen evde, kediciklerden biri stüdyoda olduğunu iddia ediyor. Polis stüdyonun nerede olduğunu sorduğunda da kedicikler çekimlere gittikleri stüdyonun yerini bilmediklerini söylüyorlar.

1000 BAKİREYLE TURNİKE SİSTEMİ

Adnan Oktar ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 13 sanık, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 106 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 4.5’ar yıl, 8 sanığa ‘örgüte yardım etme’ suçundan 3’er yıl hapis cezası verilmişti. Gerekçeli kararda Adnan Oktar’ın ‘turnike’ ismi verilen cinsel sömürü zinciri detaylarıyla anlatılmıştı: “Mehdiliğin zuhur alametlerinden olan bin bakire kız ile birlikte olma kriterini gerçekleştirmek üzere kurduğu kabul edilmiştir.”

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ADNAN OKTAR’A NOT YOLLAMIŞLAR

Görüntülerde, polis, gözaltı işlemlerinin ardından villada arama yapıyor. Silahlar ve poşetler içinde deste deste paralar bulunuyor. Polis, aramada bazı notlara da ulaşıyor. Bu notların kedicikler ve örgüt üyelerinin polisin teknik takibine takılmamak için Adnan Oktar’la haberleştikleri notlar olduğu anlaşılıyor.

Bir notta, “Hocam amcam aradı, polis bir arkadaşı ‘Yeğenlerini al oradan operasyon yapılacak oraya’ dedi. Hemen her gün arıyor. Şerif” yazdığı görüldü. Ayrıca, kediciklerin kaldığı odaların numaralarının yazılı olduğu bir kâğıt bulundu.