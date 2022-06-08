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100 milyon liralık vurgun! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

#Bursa#Dolandırıcılık#Polis

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi yaklaşık 100 milyon lira dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp lüks bir hayat yaşayan 22 kişilik çete 'Fil Avcısı' adı verilen şafak operasyonuyla çökertildi. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Organize İşler Sazan Sarmalı filmini hatırlatan dolandırıcılığın ayırıntılarını paylaşırken, ''Demir toptancısını inşaat firması sahibi gibi aramışlar, inşaat firması sahibini de demir toptancısı sahibi gibi aramışlar.'' derken ''Firma sahibi tırı görünce ödeme yapıyor. Sonra demirler verilmiyor. Tır şoförü gerçek firmayı öğrendiğinde ise durum fark ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

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İnşaat müteahhitleri ile iletişime geçen çete üyeleri, piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi ve demir satma vadetti. Müteahhitlerle pazarlık yapan çete üyeleri, demir satan firmalarla iletişime geçerek belirlenen adreslere demir sipariş etti. Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren çete üyeleri, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adrese demir siparişi verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 farklı ilde 22 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bursa merkezli 15 il ve ilçede dün gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu. 'Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

22 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı bilgisine ulaşılırken, baskın yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çete üyelerinin elde ettikleri paraları saydığı ve o paraları paylaşma anları yansıdı.

22 şüphelinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

100 MİLYONLUK VURGUN

Organize İşler Sazan Sarmalı filmini hatırlatan  dolandırıcılığın detaylarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ şu şekilde anlattı:

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Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık çetesine yönelik ‘Fil Avcısı Çetesi’ adıyla büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Organize işlerdeki ‘sazan sarmalı’ tekniğini suç örgütü üyeleri kullanıyor. Demir toptancısı ile inşaat firması arasına girmişler. Demir toptancısını inşaat firması sahibi gibi aramışlar, inşaat firması sahibini de demir toptancısı sahibi gibi aramışlar. Önce demir toptancısını aramışlar ve elinizde inşaat demiri var mı demişler. Daha sonra inşaat firması sahibini aramışlar.

100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

Biz a demir toptancısı firmasını arıyoruz, oysaki değil dolandırıcılar. Alıcı ve satıcı birbirlerinden habersiz arada organize suç örgütü üyeleri var. 22 kişilik bir örgüt olay 4 ay önce başlamış.
100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

Bir firma sahibi dolandığını söyleyerek bir şikayette bulunuyor. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri araştırmaya başlıyor. Müthiş teknik işleyen organize suç örgütü bu. Şu an için 20 milyonla lirayı geçmiş durumda ama tamamlandığında dosya en az 100 milyon liralık büyük bir vurgun yapılmış.

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Bu operasyonda örgütün tamamı neredeyse alınmış. Gözaltına alınan kişiler arasında 4 örgüt yöneticisi ve atıcı denilen arada kompedan işlemi gören denilen kişi de var. Atıcılar inşaat demiri yüklü kamyonları harekete geçirmiş. Şirketçi kahvelerde işsiz gezenlere diyorlar ki gelin sizin adınıza şirket kuralım. Hesapçı hesaba yatan parayı çekip şirket yöneticisine götüren kişi. Atıcı şu firmanın adresine bir tır dolusu demir yollayacaksın diyor.

100 milyon liralık vurgun Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu

Şirketçiler fason şirketi adres gösteriyor. Ürün toptancısı ürünün tır ile yolluyor. İnşaat firmasının önüne tır yanaşıyor. Firma sahibi tırı görünce ödeme yapıyor. Sonra demirler verilmiyor. Tır şoförü gerçek firmayı öğrendiğinde ise durum fark ediliyor.

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