100 milyarlık kara para ‘oyun’u

ADANA merkezli 21 ili kapsayan son yılların en büyük kara para operasyonu yapıldı. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.

KÜTAHYALI’YA EVİNDE GÖZALTI: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. “Yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

BAHİS PARASI BANKA KAYITLARINA “OYUN KODU” DİYE GİRMİŞ: Soruşturma dosyasına göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine yatırılan parayı doğrudan bahis ödemesi gibi göstermedi. Bunun yerine vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital hizmet”, “elektronik ürün bedeli” olarak yansıdı. Savcılık, böylece yasadışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiğini değerlendirdi.

MASAK: PROFESYONEL AKLAMA ZİNCİRİ: MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının yalnızca yasadışı bahis oynatan bir organizasyon değil, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğu kanaatine vardı. Dosyaya göre para önce sanal POS’larla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.





PARAVAN ŞİRKETLERLE PARA DOLAŞIMI: Savcılık değerlendirmesine göre örgütün kullandığı şirketler görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösteriyor. Ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu nedenle şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.

DOLANDIRICILIK GELİRLERİ DE AYNI HATTA: Dosyada yalnızca yasadışı bahis değil, “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması da yer aldı. Savcılığın iddiasına göre aynı ödeme altyapısı dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldı. Böylece farklı suçlardan elde edilen paralar aynı finansal ağ içinde eritildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE AYŞE: Savcılık dosyasına göre Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasında holding yöneticisi Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçiyor. İddiaya göre bu yapı sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadı. Savcılığın değerlendirmesine göre sistem yasadışı bahis, dolandırıcılık, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS’lar, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto platformlarından oluşan çok katmanlı bir suç zinciri şeklinde çalıştı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1- MASAK raporları nasıl bir tespitte bulundu?

MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerinin incelenmesiyle yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paranın çok katmanlı bir sistemle aklandığı değerlendirildi. Soruşturma dosyasına göre yapı, sadece yasadışı bahis oynatan bir organizasyon değil; elektronik para kuruluşları, paravan şirketler, sanal POS’lar, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemlerini birlikte kullanan profesyonel bir finansal suç ağı olarak değerlendiriliyor. İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler doğrudan örgüt yöneticilerinin hesaplarına aktarılmıyor. Bunun yerine üçüncü kişiler adına açılan hesaplar, paravan şirketler ve ödeme sistemleri üzerinden dolaştırılarak kaynağının gizlenmesi amaçlanıyor. Dosyada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtiliyor.

2- Şüpheliler ne ile suçlanıyor, sistem nasıl işliyor?

Şüpheliler hakkında “yasadışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre yasadışı bahis sistemi doğrudan bahis ödemesi gibi görünmeyecek şekilde kurulmuş. Vatandaş sisteme para yatırırken işlem kaydında “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital ürün”, “elektronik hizmet” ya da “yazılım ödemesi” gibi ifadeler yer alıyor. Böylece bankacılık kayıtlarında bahis işlemi yerine normal ticari alışveriş görüntüsü oluşuyor. İddiaya göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlamak için dijital ürün satışı yapan paravan şirketler üzerinden sanal POS temin etti. Kullanıcıların yatırdığı paralar önce bu şirketlerin hesaplarına gidiyor, ardından çok sayıda hesap arasında dolaştırılıyor.

3- Kara para nasıl aklanıyor?

- İlk aşamada yasadışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para, e-pin ve dijital ürün satışı görüntüsü altında finansal sisteme sokuluyor. Böylece para ilk etapta “yasal ticari ödeme” gibi gösteriliyor.

- İkinci aşamada “katmanlandırma” yapılıyor. Para; farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları, şirket hesapları ve üçüncü kişilerin hesapları arasında sürekli transfer edilerek izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor.

- Üçüncü aşamada ise paranın bir kısmının kripto varlıklara, dövize ve altına çevrildiği; bir kısmıyla da taşınır ve taşınmaz mallar alındığı değerlendiriliyor. Savcılık, bu yöntemin suç gelirinin kaynağıyla bağını koparmayı hedeflediğini belirtiyor.

4- Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer isimlerin rolü ne?

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Rasim Ozan Kütahyalı adına kayıtlı hesaplarda örgütün kullandığı değerlendirilen hesaplarda yoğun para trafiği tespit edildi. 2022-2024 arasında örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan Kütahyalı’nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL giriş oldu. Aynı yapı ile bağlantılı hesaplara 1.472.582,12 TL para çıkışı gerçekleştirildi. Bu hareketlerin örgütün korumalı hesap sistemiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

PARANIN GEÇİŞ NOKTASI

Kütahyalı’nın hesabının sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlendi. Hesaptan katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Rasim Ozan Kütahyalı hesabına yaklaşık 15,74 milyon TL para girişi gerçekleştirildiği belirlendi. Savcılık, bu karşılıklı ve döngüsel para hareketini, hesabın örgütün para dolaşım sisteminde aktif bir geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor. Bunun yanında e-para/ödeme kuruluşları analizinde altı farklı ödeme kuruluşundan 2022-2024 yılları arasında Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarına toplam 35.201.344,75 TL para girişi olduğu tespit edildi. Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketleri, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi. Hesaba farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler olması, korumalı hesaplarla bağlantılı para akışlarının bulunması, hesaptan katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi ve aynı hesaplardan tekrar para girişi gerçekleşmesi hesabın suç gelirinin dolaştırılması ve kaynağından uzaklaştırılması sürecinde kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe oluşturdu.

5- Ayşe isimli şahsın rolü ne?

Holding yöneticisi olduğu belirtilen Ayşe isimli şüpheliyle ilgili iddia ise finansal sistem ve şirket yapılanmaları içinde rol aldığı yönünde. Dosyada bankacılar, ödeme kuruluşları çalışanları ve bazı kamu görevlilerinin de yer aldığı, bunların sisteme ödeme altyapısı sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde işlev gördüklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

6-Mekanizma nasıl işliyor?

Yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri önce dijital ürün satışı gibi gösterilerek sisteme sokuluyor, ardından çok sayıda hesap ve şirket arasında dolaştırılıyor, son aşamada kripto para, döviz, altın ve mal varlığına dönüştürülerek kaynağının gizlenmesi amaçlanıyor. Soruşturmada adı geçen kişilerin de bu zincirin farklı halkalarında rol aldığı öne sürülüyor.