‘100 il’ isteği yerel seçim sonrasında

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin “Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçe” isteği, AK Parti’de olumlu karşılandı. Edinilen bilgilere göre, hükümet yerel seçimler sonrası süreci tamamlamaya hazırlanıyor. İlçelerin il olmak için belirlenen 8 kriteri taşıması benimsendi. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor. Edinilen bilgiye göre “Yerel Yönetimler Yasası”nın ele alındığı bu süreçte seçim gündemi nedeniyle çalışmalar tamamlanamadı. Bu nedenle beklentilerin boşa çıkmaması ve küskünlük oluşturmaması için sürecin seçim sonrasına bırakıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmelerde bu konuyu gündeme alması bekleniyor.

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19 İL, 27 İLÇE DAHA

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli “Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal vermişti.

İL OLMA ŞARTLARI

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999’a kadar devam etmiş ve 67 olan il sayısı 81’e çıkmıştı. Yeni il ve ilçeler için TBMM’den yasa çıkarılması gerekiyor.