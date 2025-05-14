100 Güne 100 Kitap projesi yayılıyor

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Avrupa’daki okulların iletişim ve işbirliğini teşvik eden eTwinning ağı içinde doğan proje, aileleri ve öğretmenleri de sürece dâhil ederek güçlü bir okuma ekosistemi oluşturuyor. Ağ dahilindeki projelerde katılımcı öğretmenlerle ilgili bir kota oluşurken, ‘100 Güne 100 Kitap’ projesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 150 öğretmen paydaş olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 24 Mayıs’ta Ankara’da bir Çocuk Edebiyatı Zirvesi de düzenlenecek.

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Proje kapsamında, öğretmenler sınıfın tamamı için 100 kitap seçiyor. Sonrasında bu yüz kitap 100 gün içinde sınıftaki bütün öğrencilere dönüşümlü olarak dağıtılıyor. Akademisyenlerle ortak çalışılarak kitapların içeriği, görsel kalitesi, yaşa uygunluğu gibi kriterler dikkate alınıyor. Kitaplar, her öğrenciye sırayla evde ailesiyle birlikte okunmak üzere logolu özel çantalar ile veriliyor.

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Projenin İzmir yürütücüsü okulöncesi öğretmeni Neslihan Çermik, “100 Güne 100 Kitap’ projesi, sadece kitap okumayı teşvik etmiyor; aynı zamanda erken çocukluk döneminde toplumsal sorumluluk, kültürel erişim ve aile katılımını güçlendiren örnek bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor” dedi.