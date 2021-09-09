100. DHY ataması ne zaman? 100. DHY kura sonuçları açıklandı mı?

DHY kura sonuçları, 100. Dönem kapsamında gerçekleştirilecek olan kura kapsamında merakla araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan DHY kura çekilişinin sonuçları, internet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, DHY kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 100. Dönem DHY kura sonuçları bilgisi

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DHY 100. Dönem kura sonuçları, uzman tabip, pratisyen tabip ve münhal kadrolar için geçerli olacak. Kura sonuçları hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

DİKKAT: 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAAT 10.30 İTİBARİYLE ERİŞİME AÇILAN KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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