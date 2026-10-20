100 çocuğa burs için kulaç attı... Çocuklar için Boğaz’ı geçti

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YILLARDIR sportif faaliyetleri iyiliğe dönüştürmek adına kampanyalar açan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl da “Bu Bir Eğitime Destek Çağrısıdır” kampanyasını başlatmıştı. Bu duyuruyu dikkate alan kişilerden biri de kampanyanın en genç sporcusu Berk Deniz İnan oldu. 14 yaşındaki Berk Deniz, bu kez hem yaşıtları hem de kendinden küçük kardeşleri için kulaç attı. Berk 84 bağışçıya erişerek 100 çocuğun nitelikli eğitim desteğiyle buluşmasına katkı sundu. İstanbul’da doğup büyüyen ve annesi finansçı, babası mühendis olan lise hazırlık sınıfı öğrencisi Berk Deniz, hem yarışma hem de kampanya sürecini şöyle anlattı:

YARIŞA KATILAN EN GENÇ YÜZÜCÜ

“Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde lisanslı yüzücüyüm. Yüzmeye 4 yaşında başladım ve lisansımı da 8 yaşındayken aldım. Geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen 38. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda hem ilk kez Boğaz’ı geçmek hem de çocukların nitelikli eğitime erişimine destek olmak adına kulaç attım. Yarışmayı 1 saat 40 saniyede tamamlayarak genel klasmanda 54’üncü oldum. Ailem de sportif faaliyetlerin hep içindeydi ve gerçekleştirdikleri sportif aktiviteleri toplumsal faydaya çeviriyorlardı. Boğaz’ı ilk kez yüzerek geçeceğim için ben de ailem gibi bunu bir faydaya dönüştürmek istedim. O nedenle de TEGV adına yüzdüm. Seneye yine Boğaz’ı geçmeyi ve bu kampanyayı yeniden oluşturmayı istiyorum.”

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BAYRAĞI BABASINDAN DEVRALDI

Berk Deniz’in annesi Burcu İnan ise oğlunun bir spor ortamının içine doğduğunu belirterek şunları söyledi: “Berk Deniz henüz 2-3 yaşlarındayken biz ailecek bu tür yarışmalara katılıyorduk. Babası Utku koşuyor, yüzüyor ve bisiklet sürüyordu. Eşim, katıldığı tüm branşlarda özellikle TEGV yararına faaliyet gösteriyordu. Eşim Utku, 2013 yılından beri sporu iyiliğe dönüştürüyor. Oğlumuzun da bizden bayrağı devralıp eğitim hayatının önemli bir senesinde böyle bir farkındalığa sahip olması bizler için gurur verici.”