100 bini İstanbul’a 500 bin konut

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen ‘Ev Sahibi TÜRKİYE Yüzyılın Konut Projesi’ programında özetle şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyeceğiz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir. Hatırlayacaksınız, Türkiye’nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012’de İstanbul’dan start vermiştik. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye’yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık.

DOLANDIRICILIKTAN MAHKEMEYE DÜŞTÜLER

Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. ‘TOKİ’yi bile imrendirecek’ dedikleri projeyi bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur. Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızın mağdur ettiler. Güya TOKİ’ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik. Kardeşlerim, dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı, camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yollarıyla, modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk. Aynı şekilde afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduk.

Tüm bu çabaları şimdi yeni bir projeyle taçlandırıyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nda Yüzyılın Konut Projesi’ni hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Şimdi bu projemizin detaylarını sizlerle ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.

- 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayırdık. İstanbul’umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

ANKARA’YA 30 BİN İZMİR’E 21 BİN KONUT

- Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

- Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

- Aynı şekilde, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10’luk bir kontenjan tahsis ettik.

EMEKLİYE GENÇLERE

- Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

- Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20’sini 18-30 yaş gençlerimize tahsis ediyoruz.

- İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tamamlanan evleri gezdi.

TOKİ ELİYLE KİRALIK

- Şimdilik sadece İstanbul’umuzda uygulanacak bu modelle, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra, 15 bin kiralık konut belirledik. Kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Konutlarımız, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde konutlar yeniden kiraya verilecek.”

TAKSİTLER AYDA 6 BİN 750 LİRA

500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027’de Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz.

KİMSEYİ DIŞLAMADAN 23 YIL

Kasım ayında, millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakmış olacağız. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine, kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan, 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.

KİMLER ALABİLECEK

Projemize, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz, henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Hassasiyet taşıdığımız bir diğer husus da şudur: Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.