100 binden 125 bine çıktı... Hukukta baraj sürprizi

Haberin Devamı

Karar, bu yıl 1 Ağustos’ta başlayan ve 13 Ağustos’ta sona erecek tercih süreci itibarıyla geçerli olacak. Yani adaylar, tercihlerini bu baraj sıralaması doğrultusunda yapabilecek. YÖK, 30 Ocak 2025’te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için gerekli olan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Bu karar, 6 Şubat 2025’te yayımlanan YKS Kılavuzu’nda da yer almıştı. Ancak Danıştay kararın yürütmesini, YÖK’ün hukuk fakültelerinde barajı 100 bine düşürme kararını sınav sonuçları açıklandıktan sonra aldığı gerekçesiyle durdurdu. Böylece hukuk fakültelerine giriş için belirlenen baraj sıralaması yeniden 100 binden 125 bine çıkmış oldu. Tercih sürecinin 13 Ağustos’a kadar devam etmesi nedeniyle adaylar hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecek. Tercihini yapmış olanların ise listelerini yeniden düzenleme şansı var. YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tercihlerin 125 bin barajına göre yapılabilmesi

Haberin Devamı

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: MAĞDURİYET OLMAYACAK

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medyada yaptığı açıklamada adayların herhangi bir mağduriyet yaşamayacağına dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecek. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır (Bu açıklamanın ardından güncelleme yapıldı).Tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır.”