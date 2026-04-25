100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi’nin detayları anlattı: Taksitler 7 bin 313 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun, hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bugün yine milletle aynı safta, aynı duyguda ve aynı kararlılıkta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı, fethini Peygamber Efendimiz'in muştuladığı güzel İstanbul'dayız. Bakınız burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi, ataların hazinesi, milletimizin en güzel eseridir. Burası merhum Nihad Sami Banarlı hocamızın ifadesiyle, 'En az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir neticedir.' Burası dünyanın en uzun ömürlü, Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulvi, manevi, muteber ve müstesna bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimiz, İstanbul bizim gözbebeğimiz. Deniziyle toprağı visale erdiği bu muhteşem şehirde sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı, verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun diyorum." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gerçekleşen tören için teşekkür eden Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul'umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum." dedi.

Şehirlerin milletlerin kimlik belgesi, medeniyetlerin de tapu senedi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir. Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak, mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sarılmak, insana yatırım yapmak insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak 23,5 yıldır şehirleri abat etmenin, millete hakkıyla hizmet etmenin gayretinde olduklarını söyledi.

İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleri merhum Turgut Cansever'in ifadesiyle "Allah'ın cemal sıfatının tecelli ettiği yerler" olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şehirlerin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içinde olduklarını belirtti.

Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meseleyi sadece yeni konut üretimi olarak görmedik. Şehirlerimizin emniyetini sağlamak, riskli yapı stokunu azaltmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul'da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul'un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için 'Yarısı Bizden' kampanyasını hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşa çalışmaları devam ediyor. Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım. İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul, afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum."

"ACIDAN RANT DEVŞİRMEK İSTEYEN DEPREM TURİSTLERİNE ALDIRMADAN CANIMIZI DİŞİMİZE TAKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm alanında bunları yaparken deprem bölgesinde de tam bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını anlattı.

53 binden fazla canı yitirdikleri 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerden hemen sonra deprem konutlarının temelini 15 gün içinde attıklarını dile getiren Erdoğan, "İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 174 ayrı proje alanında, 3 bin 500 şantiyede 200 bini aşkın personelle çok kısa bir süre içinde deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik. 11 ilimizi parklarıyla, bahçeleriyle, altyapısıyla, çarşıları, tarihi yapıları, sokak, meydan ve caddeleriyle yeniden ayağa kaldırdık. Acıdan rant devşirmek isteyen deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır.' umuduyla başarısız olmamızı bekleyenlere en güzel cevabı tarihi bir başarıya imza atarak verdik. İşte sizler de gördünüz. Geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 3 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar." ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen şehirlerde üretim, ticaret, eğitim ve sosyal hayatın eski ritmiyle canlılığına yeniden kavuştuğunu söyledi. "Rabbim bizleri böylesine çetin imtihanlarla bir daha sınamasın" diyen Erdoğan, "Asrın Felaketi"nde yitirdikleri canları bir kez daha rahmetle andı.

Erdoğan, "Yine bu vesileyle yaşadıkları onca acıya rağmen en başından itibaren devletine inanan depremzedelerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahada fedakarca ter döken işçi, memur ve mühendislerimize, TOKİ'mize, yüklenici firmalarımıza, şehirlerimizin küllerinden doğmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var, içi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var."

Kendilerinin Mahalli İdareler Seçimi ve Genel Seçimler'de sandıktan çıkan iradeye milletin emaneti olarak baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Onlar ise belediyeleri adeta yağmalanacak bir ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, trafik artık katlanılamaz hale gelmiş, en temel hizmetlerde aksamalar oluyormuş. Meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunların hiçbiri ana muhalefet partisinin umurunda dahi değil." dedi.

"MEHTER MARŞIMIZDAN BİLE CUMHURİYET KARŞITLIĞI ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin, sadece milletin gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuk olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil, mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya'nın o meşhur şarkısındaki gibi 'Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça?' Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe 'Allah bunlara akıl fikir versin.' demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"ni devreye aldıklarını, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlattıklarını anımsattı.

"TAKSİTLER 7 BİN 313 LİRA, 11 BİN LİRA ARASINDA OLACAK"

Geçen yıl 29 Aralık'ta start verdikleri kura çekimlerini 80 ilde nihayete erdirdiklerini, bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdıkları İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira, 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Yüzyılın Konut Projesi"nin sadece konut üretimiyle sınırlı bir atılım değil, aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yaşam alanlarının inşası olduğuna işaret eden Erdoğan, "Mahalle konaklarımızla bu projeye yepyeni bir boyut kazandırıyoruz. TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakım evi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak. Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak hem değerlerimizi koruyacak hem de şehirlerimiz için çok önemli işlevler görecek yapıları da şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hayırlara vesile olmasını ve hak sahiplerinin bu hanelerde huzurla, afiyetle, ağız tadıyla oturmalarını temenni etti.