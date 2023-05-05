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100 bin öğretmenden sonra 100 bin güvenlik görevlisi sözü

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim
100 bin öğretmenden sonra 100 bin güvenlik görevlisi sözü
Turan YılmazMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, polislerin çalışma şartlarıyla ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek, “24 saat çalışanı var. Bunlar insan kardeşim, robot değil. O nedenle 100 bin güvenlik görevlisi de alacağız. Onlar normal mesailerini, normal görevlerini yapacaklar” dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı, “Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik, seçimden seçime” sözleriyle hedef alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldiği Niğde mitinginde özetle şöyle konuştu:

AYRIM YAPMAYACAĞIM

“Size söz veriyorum, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ayrım yaparsanız onlara benzersiniz. Onların neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Nasıl soyduklarını, malvarlıklarını nasıl dışarı götürdüklerini biliyorum, vallahi de billahi de son kuruşuna kadar o paraları getireceğim.

TWEET KORKUNUZ OLMASIN

Gençler, bundan emin olun, sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak. ‘Bir tweet attım başım belaya girer mi?’ diye endişeniz olmasın, benim size sözüm var, en rahat eleştireceğiniz cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak.

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100 bin öğretmenden sonra 100 bin güvenlik görevlisi sözü



ÇİFTÇİ KÜSMEYECEK

Patates için Mısır’a gidiyorlar, ya ne işiniz var Mısır’da? Türkiye’de tarla mı yok, çiftçi mi yok. Ama çiftçiyi küstürürsen nasıl üretsin. Çözeceğim. Havza bazlı planlama getireceğim. Herkes ne ekeceğini bir yıl önceden bilecek. Formül şu; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Kimse zarar etmeyecek. Köylerde çalışan bütün kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz.

POLİSİN YÜKÜ

Polisler var güvenliğimizi sağlayan, 12,13, 14 saat mesai yapıyorlar, gerektiğinde 24 saat çalışanı var ama ne yiyor ne içiyor soran yok, bunlar insan robot değil. 100 bin güvenlik görevlisi de alacağız. Onlar normal mesailerini yapacaklar, onları yük altından çıkaracağız. Bu kadar yük olmaz.

MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ

Açık ve net söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onların ayağına hâkimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben çocuğumu normal askere gönderen bir kişiyim. Allah’tan korkar insan ya. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik, seçimden seçime.”

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100 bin öğretmenden sonra 100 bin güvenlik görevlisi sözü

EMEKLİYE 15 BİN LİRA

Emeklilerimiz de bayramda 15 bin lira ikramiyeyi hesaplarında görecekler. Ben bunu söyleyince koro halinde bağırmaya başladılar, vay parayı nereden bulacaksın diye. Sen beşli çetelere veriyorsun, Bay Kemal de diyor ki, ben yandaşa değil, vatandaşıma vereceğim. Millet perişan halde. Birleşe birleşe kâbusu bitireceğiz. Yeni, güzel, barış içinde bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak.

SEÇİM ÖNCESİ MEVLÂNÂ’YA DUA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret edip Mevlânâ’nın sandukası başında dua etti. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin kadın kollarının eşlik ettiği Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mevlânâ Müzesi ziyaretinden paylaştığı fotoğrafa özetle “Anadolu deyince akla Mevlânâ gelir, sevgi, anlayış, birlik ve beraberlik gelir. Onun değerlerini unutmadan mutlu ve umutlu bir bahara kavuşacağız” notunu ekledi. (Salih BÜYÜKSAMANCI / DHA)

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Niğde Hükümet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Binlerce Niğdeli, Kılıçdaroğlu’nu dinlemek için meydanı doldururken alanda yer bulamayan bazı vatandaşlar da ağaçlara çıkarak mitingi takip etti. (Mert Gökhan KOÇ / NİĞDE)

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Seçim

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