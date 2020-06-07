100 bin gence PCR testi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Suriye hudut bölgesindeki incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, durum değerlendirmesi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) COVID-19 ile mücadelede aldığı önlemleri de anlatan Akar, terhis ve celplerin ertelenmemesi durumunda operasyonların tehlikeye girebileceğini, ülke çapında salgınla verilen mücadeleye zarar gelebileceğini vurgulayarak, özetle şunları söyledi: “İlk başlarda bazı gençlerimiz ve aileleri bu konuda biraz duygusal davrandılar ama şimdi onların da bu durumu anladığına inanıyorum. Şimdi yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonuyla PCR testi yaptık. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.”

370 BİN YOKLAMA KAÇAĞI VAR

Akar, muhalefet milletvekillerinden gelen farklı başlıklardaki soru önergelerini de yanıtladı. Ottowa Sözleşmesi kapsamında sınırlar içerisindeki mayınla kirletilmiş alanların temizlenmesi için alınan ek sürenin 1 Mart 2022’de dolduğuna işaret eden Bakan Akar, 370 bin yükümlünün yoklama kaçağı durumunda bulunduğu, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 193 askeri hâkimin meslekten çıkarıldığı, Libya’da ve ülkedeki tüm birliklerde COVID-19 nedeniyle karantinada bulunan, hayatını kaybeden askeri personel olmadığı bilgilerini de paylaştı.