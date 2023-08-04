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100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Taksi Plakası
100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 12:45

Taksi plakası almak isteyen Kemal G. (54), bir internet sitesinde gördüğü ilandaki telefon numarasını aradı. Satıcı olduğu iddia edilen kişilerle irtibata geçen Kemal G., 200 bin Euro'ya anlaştı.100 bin Euro'yu elden teslim eden Kemal G., taksi plakası işlemleri için gittiği İBB'de, elindeki noter satış evraklarının sahte olduğunu öğrendi. Suç duyurusunda bulunan Kemal G., şüphelilerle iletişimini kesmedi. Paranın geri kalan kısmı olan 100 bin Euro'yu vermek için 2 şüpheliyle bankada buluşan Kemal G., şüphelileri yakalattı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kemal G. internette gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti. Taraflar noterde satış için anlaştı. 8 Haziran'da noterde bir araya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı. Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden Kemal G. elindeki İBB'den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti. Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen Kemal G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kemal G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin Euro için, şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

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 ŞÜPHELİNİN PARALARI SAYMA ANI KAMERADA

Kemal G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı.Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden Mustafa Ç. ile kendini Oğuzhan B. adıyla tanıtan Kaan K. geldi. Kemal G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan Mustafa Ç.'ye teslim etti. Mustafa Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

Şüpheliler Mustafa Ç. ve Kaan K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

Kemal G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, "Biz bu suçun 3,4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu" dedi.

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100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

 

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Taksi Plakası

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