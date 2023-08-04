100 bin euroyu almaya gelen dolandırıcılar bankada böyle yakalandı

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Kemal G. internette gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti. Taraflar noterde satış için anlaştı. 8 Haziran'da noterde bir araya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı. Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden Kemal G. elindeki İBB'den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti. Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen Kemal G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kemal G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin Euro için, şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

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ŞÜPHELİNİN PARALARI SAYMA ANI KAMERADA

Kemal G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı.Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden Mustafa Ç. ile kendini Oğuzhan B. adıyla tanıtan Kaan K. geldi. Kemal G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan Mustafa Ç.'ye teslim etti. Mustafa Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şüpheliler Mustafa Ç. ve Kaan K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kemal G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, "Biz bu suçun 3,4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu" dedi.

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