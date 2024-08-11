100 bin aday yabancı dilde ter dökecek

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Saat 10.15’te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. 101 bin 96 adayın başvurduğu sınavda İngilizce’de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak. m Eğitim SERVİSİ