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100 bin aday yabancı dilde ter dökecek

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#Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı#YÖKDİL#Yökdil
100 bin aday yabancı dilde ter dökecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bugün Türkiye’nin 81 ilindeki 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek.

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Saat 10.15’te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. 101 bin 96 adayın başvurduğu sınavda İngilizce’de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 29 Ağustos’ta açıklanacak. m Eğitim SERVİSİ

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#Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı#YÖKDİL#Yökdil

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