100 anaokulunun temeli atıldı

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Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hassa ilçesinde düzenlenen toplu temel atma töreninde şöyle konuştu: “Hatay’da 6 Şubat’tan itibaren öncelikli olarak az hasarlı 420 okuldaki 5 bin 100 dersliğimizi kısa sürede onardık. Daha sonra ağır hasar gördüğü için yıkmak durumunda kaldığımız 2 bin 905 dersliğin yerine 3 bin 69 derslik planladık. Orta hasarlı 176 okuldaki 2 bin 421 dersliğin de güçlendirilerek hizmete alınması için çalışmalar hızla devam edecek.” Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman da “İnşa edeceğimiz 100 anaokulumuzun özellikle 50’sini deprem bölgesinde planladık” dedi.