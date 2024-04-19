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100 anaokulunun temeli atıldı

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#100 Anaokulu#Millî Eğitim Bakanlığı#Ömer Faruk Yelkenci
100 anaokulunun temeli atıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

“Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim-3” projesi kapsamında yapılacak olan 100 anaokulu için Hatay’da temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hassa ilçesinde düzenlenen toplu temel atma töreninde şöyle konuştu: “Hatay’da 6 Şubat’tan itibaren öncelikli olarak az hasarlı 420 okuldaki 5 bin 100 dersliğimizi kısa sürede onardık. Daha sonra ağır hasar gördüğü için yıkmak durumunda kaldığımız 2 bin 905 dersliğin yerine 3 bin 69 derslik planladık. Orta hasarlı 176 okuldaki 2 bin 421 dersliğin de güçlendirilerek hizmete alınması için çalışmalar hızla devam edecek.” Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman da “İnşa edeceğimiz 100 anaokulumuzun özellikle 50’sini deprem bölgesinde planladık” dedi.

 

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#100 Anaokulu#Millî Eğitim Bakanlığı#Ömer Faruk Yelkenci

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