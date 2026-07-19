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10 yıllık mücadele: Serra bebek

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Tüp Bebek#Bebek
10 yıllık mücadele: Serra bebek
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 07:00

Hatice -İhsan Gözübüyük çiftinin 10 yıl süren evlat hasreti kişiye özel tedaviyle uygulanan 9’uncu tüp bebek denemesinde bitti. Çift, kızları Serra’yı kucaklarına aldı.

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Kayseri’de yaşayan Gözübüyük çifti, doğal yolla gebelik elde edemeyince doktora başvurdu. Yapılan incelemelerde Hatice Gözübüyük’ün AMH değeri düşük çıktı. Sınırlı sayıda yumurta rezervi olduğu için tüp bebek tedavisine yönlendirildiler. Arka arkaya farklı merkezlerde denedikleri 8 tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlandı. Yıllar geçtikçe hayallerinden bir adım daha uzaklaştıklarını düşünen çift, Prof. Dr. Yusuf Aytaç Tohma ile tanıştıktan sonra bir kez daha tedavi olma kararı aldı. Kişiye özel yol haritası ile yeni bir tedaviye adım attılar ve kızları Serra doğdu. Hayaline kavuşan Hatice Gözübüyük, “10 yıl boyunca farklı şehirlerde, farklı merkezlerde tedaviler gördük. Defalarca aynı hayal kırıklığı ile karşıya karşıya kaldık. 10 yıldır hayalini kurduğumuz günleri yaşıyoruz. İyi ki vazgeçmemişiz” dedi.

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10 yıllık mücadele: Serra bebek

9’UNCU TÜP BEBEK DENEMESİ

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Aytaç Tohma ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Çiftimiz başarısız Tüp Bebek denemeleri nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yıpranmış durumdaydı. Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda tamamen kişiye özgü bir tedavi protokolü oluşturduk. Şunu söyleyebilirim ki ‘hastalık yoktur, hasta vardır’. Dolayısıyla her hastanın tedavi sürecini kendi klinik özellikleri, geçmiş öyküsü ve ihtiyaçları doğrultusunda planlamak zorundayız. Süreci adım adım planladık ve hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmadık. Tedavi için en uygun koşullar sağlandıktan sonra embriyo transferimizi gerçekleştirdik. Bugün, yıllardır özlemini çektikleri bebeklerine kavuşma yolculuklarında onlara eşlik etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

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#Kayseri#Tüp Bebek#Bebek

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