10 yıllık FETÖ bilançosu

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720.580 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Adalet Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalarda bugüne kadar 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma ve yargılamalarda 83 bin 836 kişiyle ilgili süreç devam ediyor. Bunlardan 54 bin 27’si hakkında soruşturma, 29 bin 809’u hakkında ise ilk derece mahkemelerinde yargılama sürüyor.

636.744 KİŞİ HAKKINDA KARAR

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Şimdiye kadar 636 bin 744 kişi hakkında karar verildi. Bunlardan 127 bin 102 kişi mahkûm olurken, 124 bin 861 kişi beraat etti.

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CEZAEVLERİNDE 10.484 FETÖCÜ

Ceza infaz kurumlarında 482 tutuklu, 368 hükümözlü ve 9 bin 634 hükümlü olmak üzere toplam 10 bin 484 kişi bulunuyor. Bunların 1242’si kadın, 9 bin 242’si erkek. Meslek dağılımı ise 20 Danıştay ve Yargıtay üyesi, 153 hâkim ve savcı, 57 avukat, 21 Ceza ve Tevkifevleri personeli, 106 tuğgeneral ve üst rütbeli asker, 3 bin 27 albay ve alt rütbeli asker, 17 kaymakam veya vali yardımcısı, 366 emniyet müdürü ve emniyet amiri, 1406 öğretmen, 671 polis, 83 doktor, 70 er ve erbaş, 310 askeri öğrenci ve 4 bin 177 diğer meslek gruplarından kişi.

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289 DARBE DAVASI TAMAMLANDI

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda 1634 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi müebbet, 1891 kişi süreli hapis cezası aldı. Böylece toplam 4 bin 891 kişi mahkûm edildi. Ayrıca 2 bin 870 kişi beraat ederken, 964 kişi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 289 darbe davasının tamamının hükme bağlandığını, bunlardan 241’inin temyiz aşamasının da tamamlandığını bildirerek, “Cezaevlerinde 10 bini aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusu var” dedi.

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