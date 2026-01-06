×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

10 yıllık ev hayali kanlı bitti, evini alamayınca inşaat ofisinde dehşet saçtı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Cinayeti#İnşaat Şirketi Sorunları#Ev Sahibi Olma Hayali
10 yıllık ev hayali kanlı bitti, evini alamayınca inşaat ofisinde dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 22:15

ADANA'da Soner Sucu (32), 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim alamadığını öne sürdüğü müteahhitin oğlu Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

10 yıllık ev hayali kanlı bitti, evini alamayınca inşaat ofisinde dehşet saçtı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Cinayeti#İnşaat Şirketi Sorunları#Ev Sahibi Olma Hayali

BAKMADAN GEÇME!