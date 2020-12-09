10 yıllık eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden Elif’ten iyi hal çığlığı

Tartışma sırasında Mehmet Kesler, Elif’i darp etti. Ardından da kadını, otomobille hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk annesi Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri ise Mehmet Kesler’i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler tutuklandı. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler’in sol gözü, ameliyat ile alındı. Yerine protez göz takıldı.

Elif ve Mehmet Kesler

Mehmet Kesler hakkında ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Kesler, davanın karar duruşmasında, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, tutuklu sanığın pişmanlığını göz önüne alarak ‘iyi hal’ indirimi ile 9 yıl 4 aya indirdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

‘BENİM DÜNYAM KARARDI’

Protez gözle hayata tutunmaya çalışan ve 3 çocuğuyla kiraladığı evde yaşayan Elif Kesler, mahkemenin cezada indirim uygulamasına tepki gösterdi. Avukatıyla birlikte karara itiraz ettiklerini söyleyen Elif Kesler, “11 yıl ceza almıştı ama iyi hal indirimi verdiler. Bu neyin iyi hali? Ben gözümü kaybettim, dünyam karardı. Bu karara itiraz ediyorum ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bana dünyaları verseniz gözüm geri gelmeyecek. Benim canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar, bu adaletsizlik. Her duruşmada ‘Pişmanım’ dediği için indirim aldı” dedi.

‘LÜTFEN BOŞAYIN’

Neredeyse 1 yıldır boşanma davasının devam ettiğini belirten Elif Kesler, “Bizi neden hâlâ boşamadılar, anlayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorlar? Lütfen artık bizi boşayın. Duruşmalarda hâkim, ‘Görüyor musunuz?’ diye soruyor. Bu sorular, beni derinden yaralıyor. Bütün raporlar ellerinde ama bana bunu soruyorlar. Ben yaşamak istiyorum artık nefes almak istiyorum, artık boşanmak istiyorum” diye konuştu.