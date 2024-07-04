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10 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürmüştü... Mahkeme kararını verdi

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#Adana#Seda Ergül#Cinayet
10 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürmüştü... Mahkeme kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:47

Adana'da, 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü (35), 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren tutuklu sanık emekli astsubay Yaşar Ergül'e (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ergül'ün cezasına indirim uygulanmadı.

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Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün, iddiaya göre terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine, çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Seda Ergül, hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Seda Ergül'ün ölmeden 1 gün önce doğum günü olduğu ve eşi tarafından üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta kesip sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

10 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürmüştü... Mahkeme kararını verdi

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Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Yaşar Ergül hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 3'üncü duruşması karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ergül, öldürülen Seda Ergül'ün annesi Nevzat, babası Hacı Ömer, ağabeyi Soner Güveloğlu, kızı Sedef Soysal ile taraf avukatları katıldı. Müşteki ve tanıkların ifadeleri sonrası son söz hakkı verilen Ergül, "Eklenecek bir şey yok. Bir an istem dışı eşimi öldürdüm. Rahmetli eşimi çok seviyordum. 3 çocuğumun annesiydi" dedi.

Seda Ergül'ün annesi ve diğer müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yaşar Ergül, 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

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#Adana#Seda Ergül#Cinayet

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