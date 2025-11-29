×
Gündem Haberleri

10 yıllık birikim olan altınlarını yolda düşürdü! 40 tonluk çöplükte aranarak bulundu... Gözyaşlarına hakim olamadı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Altın#Çöplük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 10:01

Gaziantep'te vatandaşın yolda yürürken düşürdüğü peçeteye sarılı 40 gram ağırlığındaki 4 bilezik, temizleme aracıyla süpürüldükten sonra 40 tonluk çöplükte bulunarak sahibine teslim edildi. Gülbeyaz Demir, "Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi bu benim, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye giden Gülbeyaz Demir, MR'a gireceği için toplam 40 gram ağırlığı olan 4 adet bileziği peçeteye sardıktan sonra cebine koydu. Hastanede MR'a girdikten sonra evine dönen Demir, cebindeki altınların olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı altınları bir sokakta düşürdüğünü ve altınları Şehitkamil Belediyesi'ne ait temizleme aracının süpürdüğünü fark etti.

10 yıllık birikim olan altınlarını yolda düşürdü 40 tonluk çöplükte aranarak bulundu... Gözyaşlarına hakim olamadı

DÜŞÜRÜLEN ALTININ TEMİZLEME ARACIYLA SÜPÜRÜLME VE SONRASINDA BULUNMA ANLARI KAMERADA

Demir'in durumu belediye yetkililerine bildirmesi üzerine yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından arama yapıldı. Saatler süren aramaların ardından çöplerin arasında 4 adet bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Düşürülen altının temizleme aracıyla süpürülme ve sonrasında bulunma anları ise kameraya yansıdı.

10 yıllık birikim olan altınlarını yolda düşürdü 40 tonluk çöplükte aranarak bulundu... Gözyaşlarına hakim olamadı

"10 YILLIK BİRİKİMDİ BU BENİM, BULUNDUĞU İÇİN ÇOK SEVİNDİM"

Kaybettiği altınlarının 10 yıllık birikimi olduğunu söyleyen ve bulanlara teşekkür eden Gülbeyaz Demir, "Hastanede MR'a gideceğim için bilezikleri çıkarıp peçeteye sardım ve cebime koydum. Tekrar eve dönünce altınlarımın düştüğünü fark ettim. Sonrasında düşürdüğüm noktayı çöp arabasının süpürdüğünü gördük güvenlik kamerasından. Sonrasında da yetkilileri aradık. Ekipler de toplama tesisinde arama yapmış ve bulmuş. Ben de geldim altınlarımı teslim aldım. Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi bu benim, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

10 yıllık birikim olan altınlarını yolda düşürdü 40 tonluk çöplükte aranarak bulundu... Gözyaşlarına hakim olamadı

"YAKLAŞIK 30-40 TONLUK ÇÖPÜN İÇİNDEN VATANDAŞIN KAYBETTİĞİ ALTINLARI BULDUK VE TESLİM ETTİK"

Kaybolan altınları bulan Şehitkamil Belediyesi Çöp Toplama Tesisi Bölge Kontrol Amiri Hayri Yalçın ise, "Bize ihbar gelince hemen harekete geçtik. Bölgeden gelen süpürme araçlarının döküm yaptığı alanlarda arama yaptık. Yaklaşık 30-40 tonluk çöpün içinden vatandaşın kaybettiği altınları bulduk ve teslim ettik. Sahibi altınlar bulununca çok sevindi. O sevinci biz de paylaştık" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME!