10 yıldır türbelerde gönüllü temizlik yapıyor

Kayseri'de 2 çocuk babası Adil Tura, 10 yıl önce emekli olduktan sonra türbe ve kümbetlerde gönüllü olarak temizlik yapmaya başladı. Haftanın belirli günlerinde süpürge ve kovası ile türbeleri ziyaret eden Tura, çevreyi süpürüp çöpleri topluyor. Adil Tura, gönüllü olarak temizliğe başladığını bu alışkanlığının da yıllardır devam ettiğini söyledi.



'TARİHİ ESERLERE SAHİP ÇIKALIM'



Bazı vatandaşların türbelerin etrafını tahrip ettiğini ve bu olaydan üzüntü duyduğunu belirten Tura, "Ecdadımızın bize emanetini, en azından etrafını temizlemeye gayret ediyoruz. Pandemi dolayısıyla çok fazla çıkamasak da yinede elimden geldiği kadar temizlemeye çalışıyorum. Kontrolünü yaptığım yaklaşık olarak 10 türbe var. Türbelerin çevresinde şişe ve çöplerini atmış olan vatandaşlar oluyor. Ben de temizliyorum. Vatandaşlar dışarıdan sözlü olarak destek veriyor, dua edenler oluyor. Bazen üzücü olaylar da yaşıyoruz. Gençler türbelerin taş ve demirlerini kesiyorlar. Burası bize ecdadın, Allah dostlarının bir emaneti. Biz bu tarihi yerlere sahip çıkmalıyız. Tarihi eserlere sahip çıkalım, zarar vermeye çalışanları da uyaralım" dedi.