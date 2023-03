10 yıldır İskenderun Körfezi'nde bekletilen hacizli gemi, fırtınada karaya sürüklendi

Haberin Devamı

İskenderun Limanı'na 2012 yılında ilk 'Ropax' seferini gerçekleştirmek amacıyla Akdeniz’e açılan Aqua Hercules adlı gemi, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan gelerek Hatay’ın İskenderun Körfezi’ne demirledi. Gemi, şirketin alacaklıları tarafından o tarihlerde bağlatıldı. Görevliler tarafından İskenderun Limanı’na çekilen ve sahibinin gelip alması beklenen gemiye haciz işlemleri başlatıldı. Yaklaşık 10 yıldır İskenderun Körfezi gemi park alanında demirleyen 33 bin groston ve 193 metre uzunluğunda 320 yolcu, 185 TIR ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesi bulunan dev gemi, her fırtınada olduğu gibi, dün de Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan fırtınada yine karaya sürüklendi. 10 yıldır, her fırtınada park alanından dalgalarla sürüklenen dev geminin, körfez gemi park alanda bulunan gemiler için büyük risk ve endişe yarattığı belirtilirken, sürüklenen gemi, bu kez İsdemir yakınlarında karaya oturdu.