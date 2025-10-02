×
10 yıldır deniz dibindeydi! 150 metre boyunda: 3 parça halinde çıkardılar

Güncelleme Tarihi:

#MUĞLA #Hayalet Ağ #Mikroplastik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 14:14

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki Fener Adası bölgesinde denizin 30 metre derinliğinde bulunan 150 metre boyundaki 3 parça halindeki hayalet ağ, sudan çıkarıldı.

Akdeniz Koruma Derneği ve Datça ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 10 yıldan fazla bir süredir deniz dibinde olduğu tespit edilen hayalet ağın çıkarılması için harekete geçti.

Ortak çalışma ile su mühendislerinin gözetiminde, dalış okulu eğitmeni 6 dalgıç tarafından söz konusu hayalet ağ sudan çıkarıldı. Hayalet ağların yanı sıra çevredeki misinalarda toplanarak deniz ortamının temizliği sağlandı.
Yetkililer, hayalet ağların balıkları, deniz kaplumbağalarını ve mercan resiflerini tehdit ederek ekosistemi bozduğunu ve mikroplastik kirliliğine yol açtığını söyledi.

Yapılan çalışmanın Akdeniz'de biyolojik çeşitliliği korumak için atılmış önemli bir adım olduğunu da kaydedildi.

