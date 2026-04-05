10 yıldan fazla süredir aynı yerde yatıyordu | Kadıköy'ün 'Pakize'sini öldürüp kaçtılar

Olay, 31 Mart Salı günü saat 21.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddedeki bir binaya paket getiren kargo çalışanı 2 kişi, araçlarını kaldırıma park etti.

Çalışanlardan biri kargo paketini teslim etmek için araçtan inerken, sürücü koltuğunda oturan K.K. ise kaldırımda bulunan 'Pakize' isimli köpeği ezdi. Araç altında can çekişen köpek hayatını kaybetti.

Sürücü K.K. diğer çalışanın araca gelmesinin ardından köpeğin üzerinden tekrar geçerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu polis ekiplerine bildiren mahalle sakinleri köpeğin ölümüne neden olan K.K. ile diğer kargo çalışanın dan şikayetçi oldu. O anlar caddedeki sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'BİR CANIMIZ GİTTİ'

Araç altında ezilerek ölen 15 yaşındaki 'Pakize' isimli köpeğin mahallenin maskotu olduğunu belirten hayvansever Sibel Pençe, "Pakize kızımızı mahallemizin sembollerinden birisidir. 10 küsur senedir burada kendi yerinde yatar. Beslenmesi, her türlü bakımı, veteriner kontrolleri mahalleli ve sevenleri tarafından yaptırılır. Çok üzgünüz. Bir kargo aracının göz göre göre ezdiğine şahit olduk.

Gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere başvuruda bulunduk. Bir canımız gitti. Tüm mahalleli olarak üzgünüz. Gerekli cezanın verilmesini bekliyoruz. Köpek 10 küsur senedir mevcut yerinde olan bir köpek. Yaşlandığı için hareketleri yavaş ama sevecen ve uysaldı. Yerinden ayrılmaz kaldırımdır onun yeri. Her geçen muhakkak kafasını okşar geçerdi. Kimseye 'Hav' dediğini duymadık bugüne kadar. Kabullenemiyoruz. Buradan her geçişimizde gözümüz Pakize’yi arıyor ama maalesef yok artık. Başka köpekler aynı sonu yaşamasın tek beklentimiz bu. Cezanın verilmesi içimizi bu anlamda rahatlatacak. Acısını söndürmeyecek ama en azından içimize biraz su serpilecek. " dedi.

'ARABA KALDIRIMA NİYE ÇIKIYOR'

Mahalle sakini Bengü Zorlu ise, "Araç yavaş yavaş göz göre göre hayvanın üzerine sürüyor. Bir kişi araçtan çıkıp altına bakıyor. Hiçbirşey olmamış gibi tekrar araca binip uzaklaşıyorlar. Görüntüleri görünce şoke oldum. O günden beri hala çok üzgünüm. Senelerdir burada oturuyorum. Pakize de 15 yaşındaymış doğduğundan beri burada yaşıyor. Hayatımda gördüğüm en zararsız hayvandı. Kaldırımda kendi halinde yatıyordu. Bir araba kaldırıma niye çıkıyor. Ben bunu soruyorum. Senin kaldırımda ne işin var. Aklım almıyor. Besliyorduk, başını okşamadan yanından geçmiyorduk. O kadar uysal o kadar zararsız bir köpekti ki" diye konuştu.

'SADECE BİR SOKAK HAYVANI DEĞİLDİ; MAHALLEMİZİN KOMŞUSUYDU'

Başka bir mahalle sakini Bensu Zorlu’ ise, "Olaydan yarım saat sonra geldim. Hayvanı o şekilde görünce çok korktum. Öldü mü diye sordum. Evet dediler ve şok geçirdim. Gözleri açık gitti. Araç kaldırıma çıktı. Pakize’yi ezdi ve hiçbirşey olmamış gibi aracın altında öldüğünü görüp, bundan da bence emin olup çekip gitmeleri. Olayı suç haline getiren de bu kaçıp gitmeleri. Çok emek var. O sadece bir sokak hayvanı değil. Bizim mahallemizin bir komşusuydu. Olay gecesi gittik şikayette bulunduk. Yakalanmış. Adli süreç devam ediyor. Davası görülecek inşallah. Bekliyoruz" dedi.

