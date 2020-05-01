10 yılda 250.856 yangın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre, son 10 yılda 250 bin 856 yangın çıktı. 2010-2019 yılları arasında en az yangın 20 bin 46 yangın ile 2010 yılında, en çok yangın 28 bin 586 yangın ile 2016 yılında meydana geldi. 2020 yılının ilk üç ayında meydana gelen toplam yangın sayısı ise 5 bin 279 oldu. Son 10 yılda, yangınların yüzde 68’i Avrupa, yüzde 32’si Anadolu yakasında görüldü. En fazla yangın Pendik ve Esenyurt; en az yangın Adalar, Şile ve Beşiktaş ilçelerinde meydana geldi.

ORTALAMA HIZLARI 6 DAKİKA

Mart 2020 itibariyle 123 istasyonda, 843 itfaiye aracı; 4 bin 233 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet veren İstanbul İtfaiyesi’nin yangın yerine varış süresi ortalama 5 dakika 42 saniye olarak kaydedildi. 2010 yılında 172 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düşerken, 2019 yıl sonu itibariyle 127 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düştü. Bu yılın ilk 3 ayında en fazla yangın olan mahalleler 53 yangın ile Ziya Gökalp (Başakşehir) ve 39 yangın ile İnönü (Küçükçekmece) oldu. Bu mahallelerin dışında Karayolları (Gaziosmanpaşa), Kanarya (Küçükçekmece) ve Güvercintepe (Başakşehir) mahallelerinde ilk üç ayda 29 yangın gerçekleşti. m