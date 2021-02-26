10 yıl sonra itiraf: 'Aldattığından şüpheleniyordum. Çiftlik evine götürdüm, boğazından iki kez bıçakladım ve gömdüm.'

O dönem polisin yaptığı araştırmada, Osman Biçer’in arkadaşı K.A., “Ben, Güldane’yi kaybolduktan 3-4 gün sonra işyerinin önünden geçerken gördüm” dedi. Polis Güldane Biçer’in izine rastlamayınca dosya rafa kaldırıldı.

Bir ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden raftan indirirken, Güldane Biçer’in kardeşi M.K., bir TV programına giderek, kardeşinin bulunması için yardım istedi. Programda konu işlenirken polis, Güldane Biçer kaybolduktan sonra ifadesi alınan K.A’nın yeniden ifadesine başvurdu. K.A, o dönem verdiği ifadenin benzerini verdi. Ekipler, önceki akşam, şüphelerin yoğunlaştığı Osman Biçer’i ifadesini almak için Emniyet’e çağırdı. Bilgisine başvurulduğu sırada, sorularına devam eden polislere, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

‘BIÇAĞI BOĞAZINA SALLADIM’

Osman Biçer, ifadesinde, “Beni aldattığından şüpheleniyordum. Bu nedenle Büyükçekmece, Karaağaç Eskice Mevkii’nde bir çiftlik evi buldum. 17 Eylül 2011 günü sabah saatlerinde kendisine, ‘Ben bir çiftlikte iş buldum, çiftlik sahibi seni de tanımak istiyor, hadi gidiyoruz’ diyerek kandırdım. Daha sonra bir minibüse bindik. Minibüsten indik, bir süre yürüdük ve otostop çekerek çiftlik evinin bulunduğu yere gittik. Burada yalandan çitflik sahibini telefonla arıyor gibi yaptım. Çiftlik sahibine ulaşamadığımı söyledikten sonra konuşmaya başladık. Kendisine beni neden aldattığını sordum. Bir şey demedi. Daha sonra beni aldattığını kabul ederek, ‘Bir daha yapmayacağım’ dedi. Ben de bunun üzerine sinirlenerek yanımda taşıdığım bıçağı çıkartarak boğazına iki kez salladım. Boğazı kesilince yere düştü. Nefes almıyordu. Yanımda onu gömecek bir şey yoktu. Ben de evden ayrıldım ve kazma kürekle birlikte geri döndüm. Çiftlik evinin bahçesini kazarak eşimi gömdüm” dedi. Osman Biçer, eşini gömdükten sonra polise giderek kayıp başvurusu yaptığını söyledi.

KEMİKLERİ BULUNDU

Osman Biçer’in itirafının ardından Güldane Biçer’in gömüldüğü çiftlik evine giden ekipler kazı çalışması yaptı. Güldane Biçer’e ait kemikler, kıyafetleri ve içi boş bir cüzdan bulundu. Bulunanlar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Osman Biçer, Emniyet’ten adliyeye sevk edilirken, ağlayarak, “Pişmanım, çok pişmanım. Oğlumu çok seviyorum. Vicdan azabı duymuyorum, namusumu temizledim” dedi.