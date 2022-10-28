10 yıl sonra İsrail’le bir ilk daha

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İsrail’den 10 yıl sonra ilk kez bir savunma bakanı Türkiye’ye resmi ziyaret yaptı. İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, dün Ankara’ya geldi. İsrailli Bakan, dün temasları öncesinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gantz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi, ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Bakan Akar, Gantz’ı, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Akar, ortak basın açıklamasında özetle şunları söyledi:

HASSASİYETLERİMİZİ İFADE ETTİK

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve işbirliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşlerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, işbirliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk.

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SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayi, askeri güvenlik işbirliği konusunda ciddi tecrübe bulunuyor. Yeni başlayan bu dönemde bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle, bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili işbirliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz.”





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İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan, Anıtkabir Özel Defteri’ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözüne atıfta bulunurak “Bu ruhla, Türkiye’nin 99. Milli Günü’nün hemen öncesinde, Cumhuriyet’in kahramanını anarak Türkiye’ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum” diye yazdı.

GANTZ’DAN TEŞEKKÜR

İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ise Bakan Hulusi Akar’la ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu, ilerideki olumlu gelişmeler için açık bir işarettir. İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir sır değil. Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. Kapılar açıldı ve ticaret, turizm, sanayi ve daha birçok alanda işbirliği için büyük bir potansiyel var. Bu yıl, yakın ve gizli temasın sonucu olarak Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakan Akar’a ve bu hayati işbirliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz. Hiç şüphe yok ki NATO üyesi Türkiye, küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.”