10 yıl sonra İranlı baba-kız İstanbul’da kavuştu

İranlı Farshid Fathi’yi (42) ailesinden ayıran süreç, 2010’da İran'da cezaevine girmesiyle başladı. Fathi, ‘rejimin güvenliğine karşı eylem’ suçlamasıyla Tahran'daki bir cezaevinde 5 yıl hapis yatarken, kendisinden boşanan eşi ise 2 çocuğu ile birlikte Kanada'ya yerleşti. 2016 yılında serbest kaldıktan sonra Türkiye’ye gelerek, Antalya'ya yerleşen İranlı pastör (Hıristiyan din adamı) Fathi, kızı Rosanna ve oğlu Bardia’dan ayrı kaldı. Yıllarca çocuklarının izini süren, bulduktan sonra da ancak internet ve telefon ile iletişim kurabilen İranlı baba, 10 yıl aradan sonra hasretini çektiği kızı Rosanna’ya İstanbul Havalimanı'nda kavuştu.









SARILIP AĞLADILAR

Kanada’dan gelen kızını karşılamak için saatler öncesinden İstanbul Havalimanı’nda bulunan baba Fathi, çok heyecanlıydı. İranlı baba, adının baş harfi ile kalp şeklinde olan bir balon ile kızını karşılayarak ona sürpriz yaptı. Baba ve kızının yıllar sonraki karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine uzun süre sarılan baba ve kızı gözyaşına boğuldu.

‘İÇİM İÇİME SIĞMIYOR’

10 yıl sonra kızı Rosanna'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Farshid Fathi’nin ilk sözü, “İnanılmaz” oldu. Rosanna’yı en son 3 bin 670 gün önce gördüğünü belirten Fathi, “En son gördüğümde 7 yaşındaydı. Şimdi de gördüğünüz gibi 17 yaşında ve çok güzel bir kız olmuş. İnanın içim içime sığmıyor. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Türkiye benim ikinci vatanım” diyen Farshid Fathi, “Türkiye’yi çok seviyorum. 5 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Kızımı gördüğüm için şu an çok mutluyum” dedi. Fathi, en son 2 yaşındayken gördüğü oğlu Bardia’ya da yakında kavuşacağını, birkaç ay sonra oğlunun Türkiye’ye geleceğini söyledi. Kızı Rosanna ise “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Mutluluktan içim içime sığmıyor. Birçok duyguyu bir arada hissediyorum. Neredeyse 11 sene oldu. Beraber ilk kez bu şekilde vakit geçireceğiz. Birbirimizi tanımaya çalışacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ GEZECEKLER

Taksiye binerek konaklayacakları otele giden baba ve kızı, birkaç günü İstanbul’da geçirdikten sonra Antalya’ya gidecek. Burada bir süre kaldıktan sonra Farshid Fathi ve kızı Rosanna, başta Kapadokya ve Efes Antik Kenti olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini kapsayan bir tura çıkacak.