10 yıl önceki kaza yeniden incelendi! 3 saniyelik zaman farkı tespit edildi: 1 kişi yakalandı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "JASAT’ımız 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında, Lokman Gökçe’nin ölümüne neden olan Y.Ç.’yi yapılan detaylı incelemeler sonucunda tespit ederek yakaladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı.

Kazanın, sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi. JASAT Timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki J-KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi ve Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı.