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10 yıl önce kendisini yaralayan amcasını öldürdü

#Diyarbakır#Yenişehir#Cinayet
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasını öldürdü

Diyarbakır'da Mehmet K. (32), 10 yıl önce kendisini silahla yaralayıp görme yetisini kısmen kaybetmesine neden olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan amcası Ali K.'yi (57) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K. gözaltına alındı.Gözaltına alınan Mehmet K. ve ağabeyi Sami K. (38), mahkemece tutuklandı.

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Olay, 19 Kasım’da Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yeğeni Mehmet K.’yi 10 yıl önce silahla yaralayıp görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine neden olan Ali K., Covid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı. Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP İŞE GİTMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi. Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.’nin, ağabeyi Sami K.’ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.’nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

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Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.’nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yıl önce kendisini yaralayan amcasını öldürdü

 

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#Diyarbakır#Yenişehir#Cinayet

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