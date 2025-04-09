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Erzincan'Ä±n tek tespih iÅŸlemecisi Mehmet AydÄ±n, Brezilya'dan getirttiÄŸi kuka aÄŸacÄ± meyvesini iÅŸleyip deÄŸerli taÅŸlarla sÃ¼sleyerek tespihler Ã¼retiyor. AydÄ±n, Erzincan merkezde 10 yÄ±l Ã¶nce hobi olarak el sanatlarÄ±yla uÄŸraÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Daha sonra tespih Ã¼reten ve sipariÅŸlere yetiÅŸemez hale gelen AydÄ±n, tespih sanatÄ± ve nakkaÅŸlÄ±kla tespih Ã¼retiminin sevgi ve sabÄ±r istediÄŸini belirtti. AydÄ±n'Ä±n elinde bir tanesi bin bir zahmet ve emekle iÅŸlenen rengarenk tespihler, gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.

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"KUKA AÄžACININ MEYVESÄ°NDEN YAPILAN TESPÄ°HLER Ä°LGÄ° GÃ–RÃœYOR"

Brezilya'da yetiÅŸen kuka aÄŸacÄ±nÄ±n meyvesinden Erzincan'da yapÄ±lan tespihler yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da ilgi gÃ¶rÃ¼yor. AtÃ¶lyesinde Ã¼rettiÄŸi tespihleri yurt dÄ±ÅŸÄ±na da gÃ¶nderdiÄŸini belirten Mehmet AydÄ±n, Ã¶zellikle Almanya, Ä°ngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸayan TÃ¼rkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiÄŸini anlattÄ±.

AydÄ±n, "Kuka, Brezilya'da yetiÅŸen bir aÄŸacÄ±n meyvesidir. Bu meyve doÄŸal bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r. Bu aÄŸacÄ± tercih etmemin sebebi de doÄŸal ve antibakteriyel olmasÄ±dÄ±r" dedi.

"100 BÄ°N LÄ°RAYI BULAN OSMANLI DÃ–NEMÄ°NDEN KALMA TESPÄ°HLER VAR"

KukanÄ±n yanÄ± sÄ±ra kehribar, Oltu taÅŸÄ±, gÃ¼mÃ¼ÅŸ tespihler Ã¼reten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nda tespihler Ã¼rettiÄŸini kaydeden AydÄ±n, "OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma Ã§ektikÃ§e rengi deÄŸiÅŸen ve fiyatÄ± 100 bin lirayÄ± bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alÄ±cÄ±sÄ± oluyor. OsmanlÄ± dÃ¶neminde hekimler de Kuka aÄŸacÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a kullanÄ±rlarmÄ±ÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

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