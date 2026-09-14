10 yıl geçse de adalet sağlandı

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Uzman çavuş olarak görev yapan Cem Şahin, 2006 yılında kurum değiştirerek Yargıtay’da memur olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl çalıştıktan sonra İstanbul’da gerçekleşen bir kuyumcu soygunu nedeniyle tutuklandı. Kamuoyunda ‘Maskeli Beşler’ soygunu olarak bilinen bu dava nedeniyle yargılanan Şahin, 5 yıl cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra Ankara’ya döndü ve turizm işiyle uğraşmaya başladı.

ÇOCUKLARINI BİLE DÖVÜYORDU

Birden fazla kadınla ilişkisi olan Şahin, bir arkadaşı aracılığıyla 4 çocuk annesi Özlem Ceyhan (28) ile tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra Özlem Ceyhan, çocuklarıyla birlikte Cem Şahin’in Mamak’taki evine taşındı. Ancak ikili arasında sık sık tartışma çıkıyordu. Şahin, genç kadına çocuklarının gözü önünde bile şiddet uygulamaktan çekinmiyor ve onu zaman zaman ölümle tehdit ediyordu. İddialara göre Şahin, genç kadının küçük çocuklarına da kötü davranıp şiddet uyguluyordu. Düzenli bir işi olmamasına rağmen rahatça para harcayan Cem Şahin, çevresine kendisini ‘komutan’ olarak tanıtıyordu.

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13 Şubat 2016 tarihinde Şahin ve Özlem Ceyhan evdeyken aralarında bir tartışma çıktı. Savcılığın esasa ilişkin mütalaasına göre Şahin, tartışma sırasında genç kadının 1 yaşındaki oğlunu pencere kenarına getirerek aşağı atmakla tehdit etti. Özlem Ceyhan bebeğini kurtarmaya çalışınca Şahin, çocuğu yere bırakıp genç kadının boğazını sıkarak onu pencere önüne sürükledi. Özlem Ceyhan, o sırada yan odada uyuyan Şahin’in kuzeni Kemal Ş.’ye can havliyle “Kemal, Kemal...” diye seslenerek yardım istedi. Ancak yardım gelmeden Cem Şahin, Özlem Ceyhan’ı yatak odasının penceresinden aşağı attı.

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ANNESİNİN ATILDIĞINI GÖRDÜ

Tartışma seslerine uyanan Özlem Ceyhan’ın o tarihte 10 yaşında olan kızı, yaşananları anbean kapı aralığından izledi. Küçük kız ifadesinde; yan odada uyurken bağrışma seslerine uyandığını, annesinin odasının önüne geldiğinde Cem Şahin’in annesini pencereden aşağı attığını gördüğünü ve korkarak kardeşlerinin bulunduğu odaya kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 9 metre yükseklikten, binanın 2. katındaki daireden zemine düşen genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Cem Şahin kayıplara karışarak Gürcistan’a kaçtı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanığın kuzeni Kemal Ş., odasında uyurken bağırtı sesleri duyduğunu, dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada Cem Şahin’in odanın kapısını açarak kendisine “Özlem camdan kendini attı” dediğini aktardı. Firari Şahin hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

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10 YIL SONRA İADE EDİLDİ

Adli mercilerin yoğun çabası ve hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucunda Şahin, 7 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi ve mahkemeye çıkarıldı. Şahin savunmasında, Özlem Ceyhan’ı pencereden aşağı atmadığını ileri sürdü. Olay anına ilişkin olarak, telefonuna gelen bir mesaj yüzünden tartışmaya başladıklarını, bu sırada Özlem Ceyhan’ın alkollü olduğunu, tartışmanın büyümemesi için evden ayrıldığını iddia etti. Evden çıkarken maktulün arkasından gelmesini engellemek için dış kapıyı kilitlediğini belirten Şahin; dışarıdaki aracının yanına geldiği sırada Özlem’in “Kemal, Kemal” diye seslendiğini duyduğunu, bunun üzerine yeniden apartmana girdiğini ve bu esnada bir “pat” şeklinde düşme sesi işittiğini öne sürdü. Eve girdiğinde yatak odasının kapısının ve penceresinin açık olduğunu, aşağı baktığında ise Özlem’i yerde gördüğünü iddia eden Şahin, 2007 yılındaki soygun davası geçmişi nedeniyle bu olayda da suçlanmaktan korktuğu için kaçtığını savundu.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, firari süreç nedeniyle uzayan yargılamayı 13 Temmuz günü tamamladı. Mahkeme, sanık Cem Şahin’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçtan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarında pişmanlık (nedamet) gözlemlenmediği gerekçesiyle cezada iyi hal indirimi uygulanmadı. Gerekçeli kararda sanığın olay anında evde bulunduğu, savunmasının tanık beyanlarıyla çeliştiği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Ayrıca, olay tarihinde 10 yaşında olan kızı B.’nin ifadelerinin tutarlı olduğu, Kemal Ş.’nin maktulün çağrısına rağmen yardıma gelmemesi üzerine sanığın Özlem Ceyhan’ı pencereden aşağı attığının sabit olduğu belirtildi.

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NURİYE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

- TanıK olarak ifadesi alınan Nuriye B. isimli bir başka kadın da bir dönem Cem Şahin ile ilişki yaşadığını ve sanığın kendisine de ağır şiddet uyguladığını belirtti. Nuriye B., ayrılmak istediğinde Şahin’in kendisini çocuklarını ve erkek kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini, sol el serçe parmağını kırdığını ifade etti. Sanığın kendisini Gölbaşı’na götürerek “Seni burada öldürürüm, ölünü dahi bulamazlar” dediğini, başka bir gün ise darbederek zorla bindirdiği araçla Bağlum taraflarında bir yere götürüp çukur kazdığını aktardı. Nuriye B., Şahin’in kafasına tabanca dayayarak “Seni burada kurtlar, kuşlar yer, kimse bulamaz” şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.