10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti

10 yaşındaki çocuğu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldüren İsmail Kılınçer, sevk edildiği Adana Cezaevi'nde 4 gün önce kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Kılınçer'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verildiği belirtildi.

"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Olay, 8 Mart akşamı, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana gelmişti. Apartman görevlisi İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer’i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğmuştı. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulunmuştu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer’in, İsmail Kılınçer’in oğlu olduğunu belirlemişti. Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından teslim alınıp, götürüldüğü Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"OĞLUMDAN ÖZÜR DİLEYEREK, SARILDIM VE ÖPTÜM"

Gözaltına alınan İsmail Kılınçer, emniyetteki ifadesinde, ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' demişti.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 9 Mart'ta tutuklanan İsmail Kılınçer'in avukatı da tutukluğa itiraz edip, müvekkilinin 2 yıldır hareketlerini kontrol edemediğini öne sürerek, akıl ve ruh sağlının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etmişti. Bunun üzerine Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Kılınçer’e, burada yapılan tetkikler sonucu akıl sağlığının yerinde olduğu raporu düzenlenmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara