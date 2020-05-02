10 yaşındaki kalp hastası tedavi için İdlib'den Türkiye'ye getirildi

İstanbul'da yaşayan Halepli Yazar Mahmut Hacali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de kampta yaşayan Rabii'nin kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bildirerek, İçişleri Bakanı Süleylan Soylu'dan yardım istedi. Hacali'nin çağrısı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Rabii, tedavi için Türkiye'ye getirildi.



Konuyla ilgili bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak yavrumuzun sesine kulak verdik. Yavrumuzu getirdik. Sağlıkçılarımıza emanet. Acil şifalar diliyoruz" denildi.