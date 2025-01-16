10 yaşındaki Hasan'dan acı haber: Ameliyatın ardından kalp krizi geçirerek vefat etti

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İnegöl ilçesindeki Fatih İlkokulu’nda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencisi Hasan Elibrahim, 13 Ocak’ta okulda fenalaştı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elibrahim’in ilk tetkiklerinde kalp ritminde bozukluk olduğu belirlendi. Buradan Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Hasan Elibrahim, acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elibrahim, kalp krizi geçirdi. Hasan Elibrahim, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cenazesi ailesine teslim edilen Elibrahim, Alanyurt Kent Mezarlığı’nda toprağa verilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.