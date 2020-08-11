10 yaşındaki Enes'ten 2 gün sonra acı haber

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında, İznik- Bursa yolu üzerindeki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Enes Güler'e, K.A.'nın kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.A. ise gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Enes Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Otomobili sürücüsü K.A.'nın ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.