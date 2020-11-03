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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

10 yaşındaki Ekin, İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı

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10 yaşındaki Ekin, İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
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KIRKLARELİ Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nce İzmir'deki depremzedelere yardım etmek için başlatılan kampanyaya maske bağışı ile destek olan Ekin Sürücü (10), görüntülere çok üzüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ekin, yardım paketinin içine, "Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum" yazılı not bıraktı.

10 yaşındaki Ekin, İzmire maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
Lüleburgaz Belediyesi'nin İzmir'deki depremzedelere yardım etmek için başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kimi geçimini sağladığı örgü battaniyeyi, kimi bebeğinin yıkanmış kıyafetlerini gönderirken, Ekin Sürücü de babasıyla maske yardımında bulundu. Ekin, yardım sırasında duygulu anlar yaşadı. İzmir'deki deprem görüntülerinden oldukça etkilendiğini söyleyen Ekin, gözyaşlarına hakim olamayarak, "İzmir'de kalan kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim için onlara bu bağışta bulunmak istedim. Çok duygulandım. Maske, küçükler için de küçük maske gönderdim" diye konuştu.

Ekin, gönderdiği yardım kolisinin içine de, "Sevgili İzmirliler. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. İzmir'de yanınızda olamasak da sizlere Lüleburgaz'dan küçük bir yardım yapmak istedim. Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum. Kocaman sevgilerimle. Ekin Sürücü" notunu yazıp, bıraktı.

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