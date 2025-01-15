×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tesadüfen muhteşem keşif! 10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, incelemede değeri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Osman Islak#Çanakkale#Lapseki
Tesadüfen muhteşem keşif 10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, incelemede değeri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:05

Çanakkale'de ortaokul öğrencisi Ali Osman Islak (10), Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışladı.

Haberin Devamı

Lapseki ilçesinde, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerine ait tarlada bir sikke buldu. Islak, daha sonra sikkeyi Troya Müzesi'ndeki uzmanlara götürdü. İncelemelerde sikkenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayan Islak, müzenin 3'üncü çocuk bağışçısı oldu.

Tesadüfen muhteşem keşif 10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, incelemede değeri ortaya çıktı

Troya Müzesi'nden yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit'te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde müzemize teslim etti. 1934 senesinde henüz 11 yaşındayken müzemize bir Roma Dönemi steli bağışlayan Necdet ve geçtiğimiz sene evlerinin yakınında bulduğu sikkeyi bağışlayan 10 yaşındaki Onur Çimen'den sonra Ali Osman Islak, 3'üncü çocuk bağışçımız oldu. Kültür varlıklarımız Alilere, Necdetlere, Onurlara emanet. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de onlara emanet" denildi.

Haberin Devamı

Tesadüfen muhteşem keşif 10 yaşındaki çocuk tarlada buldu, incelemede değeri ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Osman Islak#Çanakkale#Lapseki

BAKMADAN GEÇME!