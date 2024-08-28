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10 yaşındaki çocuk, gürültü çıkardığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürüldü

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#Gaziantep#Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu#Şahinbey
10 yaşındaki çocuk, gürültü çıkardığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 01:27

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

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#Gaziantep#Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu#Şahinbey

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