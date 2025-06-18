10 yaşındaki çocuk girdiği cami inşaatında hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.