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10 yaşındaki çocuk girdiği cami inşaatında hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Hasan Gülçer#İnşaat
10 yaşındaki çocuk girdiği cami inşaatında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:05

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılıp düşen Hasan Gülçer (10), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

10 yaşındaki çocuk girdiği cami inşaatında hayatını kaybetti

Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 yaşındaki çocuk girdiği cami inşaatında hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Hasan Gülçer#İnşaat

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