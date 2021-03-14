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Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

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10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki Efkan Mustafa S., bahçede oyun oynarken, kimliği belirsiz kişinin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Efkan Mustafa S. karın ve kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Efkan Mustafa S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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