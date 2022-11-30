10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için zamanla yarış! Kapıyı balyozla kırdılar, annesi gözyaşlarıyla izledi

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Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Güllük Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan İran vatandaşı Mina Karimi, oğlu M.K.'yi kısa süreliğine evde bırakıp okula gitti.

Bu sırada kapıyı arkadan kilitleyen M.K. odasına dinlenmeye geçti. Eve gelen Mina Karimi, zile basmasına rağmen oğlundan cevap alamadı. Paniğe kapılan Karimi, durumu bilgisayar yazılımcısı eşi Hamed Karimi'ye iletti.

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Mina Karimi 'nin ağlamaları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Komşular kapıyı balyoz ve tornavida ile açmayı denedi. Kapı balyozla kırılmayınca bu kez vatandaşlar, üst kattan ip sarkıtarak alt kata inmek istedi, ancak polis buna izin vermedi.

Çağırılan itfaiye ekipleri, 4'üncü kattaki daireye balkondan girmek için merdiven açtığı sırada kapı vatandaşlar tarafından kırıldı. Babası tarafından bitkin halde evden çıkarılan çocuk, annesiyle birlikte özel bir hastaneye götürüldü.

Ailenin komşularından Murat Özmele, "Çocuğun sabahtan biraz rahatsızlığı varmış, evde uyuyakalmış. Kapı arkadan kilitli olduğu için anne kapıyı açamamış. Kapıyı kırmak zorunda kaldık, ama çocuk yine uyanmadı. Baktık çocuğun ateşi fazla, hemen hastaneye götürüldü" dedi

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