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10 yaşındaki Celil'in acı ölümü

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#Botan Çayı#Siirt#Celil Erten
10 yaşındaki Celilin acı ölümü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:03

Siirt'in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı’na giren Celil Erten (10), boğuldu.

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Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Belenoluk köyündeki Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Celil Erten, akıntıya kapıldı. Erten’in suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunup, sudan çıkarılan Celil Erten’in yapılan kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.

Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Botan Çayı#Siirt#Celil Erten

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