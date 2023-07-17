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10 yaşındaki Beyza kayboldu, arama çalışması başlatıldı

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#Diyarbakır#Silvan#Beyza
10 yaşındaki Beyza kayboldu, arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 15:21

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. (10) kayboldu. Ekipler, evin yakınında bulunan sulama kanalında arama çalışması başlattı. İlerleyen saatlerde Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı.

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Malabadi Mahallesi’nde sabah saatlerinde, oyun oynamak için evlerinden çıkan Beyza B. geri dönmedi. Ailesi Beyza7ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

10 yaşındaki Beyza kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Beyza'nın evinin yakınından geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, suda arama çalışması başlattı.

10 yaşındaki Beyza kayboldu, arama çalışması başlatıldı

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EVDEKİ ELBİSE DOLABINDA UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kaybolan Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evin önüne çıkan Beyza’nın geri dönüp, yine oynamak için elbise dolabına girdiği ve uyuya kaldığı, ailesi kızlarını göremeyince de jandarmaya haber verdiği belirtildi.

Bölgede arama yapan jandarma ekipleri Beyza’yı bulamayınca, evin yakındaki su kanalına düşebileceği şüphesiyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. AFAD’ın arama köpekleri de arama yapılan bölgeye getirildi. Köpeklerin evin etrafında tepki vererek havlamasını duyan Beyza, uyanıp dışarı çıktı. Gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. 

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#Diyarbakır#Silvan#Beyza