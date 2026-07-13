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10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor

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#Berat Karakaya#Muş#Murat Nehri
10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 09:58

Muş'ta Murat Nehri'ne düşüp kaybolan Berat Karakaya (10) aranıyor. 126 personelin katıldığı arama çalışmalarında, İHA ve dron da kullanılıyor.

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Berat Karakaya'nın 10 Temmuz’da kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muş AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Muş ve Bitlis AFAD dalgıç ekipleri, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Muş İl Özel İdaresi ile Muş Belediyesi ekipleri katılıyor.

10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor

126 personelin görev yaptığı arama çalışmalarında, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve İHA kullanılıyor. Dalgıç ekipleri nehir tabanında tarama faaliyetlerini sürdürürken, kara ekipleri nehir yatağı ve kıyı şeridinde detaylı arama yapıyor. Dron ve İHA ile de geniş bir alanda havadan tarama gerçekleştiriliyor.

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10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan Muş Belediyesi ile Türk Kızılayı ekipleri, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.  

10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor

10 yaşındaki Berat için tüm ekipler seferber: Arama çalışmaları sürüyor

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#Berat Karakaya#Muş#Murat Nehri

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