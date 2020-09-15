10 yaşındaki Alper dereye girip mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin karşı kıyısında kalan yavru köpeği gören Alper Ateş, hayvanı kurtarmak için suya girdi. Yüzerek karşı kıyıya ulaşan Ateş, köpeği alarak karşıya geçirdi. Yola çıkan köpek gözden kayboldu. Alper Ateş'in köpeği kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Ateş, "Karşı tarafta orman içinden köpek havlama sesleri geliyordu. Dikkatli baktığımızda yavru köpeği gördüm. Ben de acıdım. Derenin karşısına geçtim, yavru köpeği kucağıma aldım ve bu tarafa geçirdim. Çok iyi yüzme bilmediğim halde durumuna üzülerek suya girdim. Kurtardığım için çok mutluyum” dedi.

Torununun hayvanları çok sevdiğini anlatan Ali Rıza Ateş de, "Torunum çok ısrar etti köpeği kurtarmak için. Biz de müsaade ettik, tehlikeli bir durum olmaması için de takip ettik. Bir sıkıntı olmadan gitti, yavru köpeği kucağına aldı, dereden geçirdi. Cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.