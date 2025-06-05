10. YargÄ± Paketi yasalaÅŸtÄ±... 27 bin mahkuma tahliye yolu aÃ§Ä±ldÄ±

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TBMM Genel Kurulu, 19 bin 800â€™Ã¼ mÃ¼kerrir suÃ§lular olmak Ã¼zere cezaevinde bakÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan aÄŸÄ±r hasta, engelli ve yaÅŸlÄ± mahkÃ»mlardan oluÅŸan 27 bin mahkÃ»ma cezaevinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunu aÃ§an 10. YargÄ± Paketiâ€™ni kabul ederek yasalaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ktidar partisi ile muhalefet, dÃ¼zenlemenin bayram Ã¶ncesi Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n Genel Kurulâ€™da uzlaÅŸÄ± saÄŸladÄ±. Yasa CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n onayÄ± sonrasÄ± Resmi Gazeteâ€™nin dÃ¼nkÃ¼ mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Ä°ÅŸte yeni paketteki bazÄ± Ã¶nemli detaylar:

AÄžIR HASTAYA KONUT CEZASI

Yasayla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olanlar hariÃ§ aÄŸÄ±r bir hastalÄ±k veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koÅŸullarÄ±nda hayatÄ±nÄ± yalnÄ±z idame ettiremeyeceÄŸi tespit edilen ve toplum gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan tehlike oluÅŸturmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilenler cezasÄ±nÄ± konutunda Ã§ekebilecek.

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EN AZ 10â€™DA BÄ°RÄ° ÅžARTI

AÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda veya Ã§ocuk eÄŸitimevinde bulunan ve koÅŸullu salÄ±verilmesine 1 yÄ±l veya daha az sÃ¼re kalan iyi halli bir hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi iÃ§in 5 gÃ¼nden az olmamak Ã¼zere koÅŸullu salÄ±verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geÃ§irmesi gereken sÃ¼renin en az 10â€™da birini cezaevinde geÃ§irmiÅŸ olmasÄ± gerekecek.

Ä°KÄ°NCÄ° DEFA TEKERRÃœR

Ä°kinci defa tekerrÃ¼r hÃ¼kÃ¼mleri uygulanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere koÅŸullu salÄ±verilme imkÃ¢nÄ± getirilecek. Bu kapsamda sÃ¼reli hapis cezalarÄ± bakÄ±mÄ±ndan koÅŸullu salÄ±verilme oranÄ± dÃ¶rtte Ã¼Ã§ olarak uygulanacak. Ä°kinci defa tekerrÃ¼r hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ± durumunda tekerrÃ¼r halinde iÅŸlenen suÃ§tan dolayÄ± mahkÃ»m olunan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ±n 39 yÄ±lÄ±nÄ±n, mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ±n 33 yÄ±lÄ±nÄ±n, birden fazla sÃ¼reli hapis cezasÄ±na mahkÃ»miyet halinde en fazla 32 yÄ±lÄ±nÄ±n, sÃ¼reli hapis cezasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisinin infaz kurumunda iyi halli olarak Ã§ekilmesi durumunda koÅŸullu salÄ±verilmeden yararlanacak.

80 YAÅžINI GEÃ‡MÄ°Åž OLANLAR

Kanunla Ã¶zel infaz hÃ¼kÃ¼mlerinin kapsamÄ± geniÅŸletiliyor ve 80 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸ hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler iÃ§in konutta infaz dÃ¼zenlemesine gidiliyor.

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AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBETLER HARÄ°Ã‡

AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olanlar hariÃ§ olmak Ã¼zere, hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olan veya adli para cezasÄ± infaz sÃ¼recinde hapis cezasÄ±na Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden, ilgili hÃ¼kÃ¼mde belirlenen usule gÃ¶re maruz kaldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r bir hastalÄ±k veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koÅŸullarÄ±nda hayatÄ±nÄ± yalnÄ±z idame ettiremeyeceÄŸi tespit edilen ve toplum gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan aÄŸÄ±r ve somut tehlike oluÅŸturmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilenlerin cezasÄ±nÄ±n konutunda Ã§ektirilmesine infaz hÃ¢kimi tarafÄ±ndan karar verilebilecek.

PAKET NELER GETÄ°RDÄ°

Ã‡OCUÄžA KARÅžI SUÃ‡A TAHLÄ°YE YOK

UzlaÅŸÄ± kapsamÄ±nda muhalefetin Anayasaâ€™ya, Ã§ocuk adalet sistemine ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuk HaklarÄ±na Dair SÃ¶zleÅŸmeâ€™ye aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi sekiz maddeye yasada yer verilmedi. Ã‡Ä±karÄ±lan maddeler arasÄ±nda meskÃ»n mahalde ateÅŸ etmenin cezasÄ±nÄ± beÅŸ yÄ±la artÄ±ran, hukuka aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸla kara ulaÅŸÄ±m aracÄ±nÄ±n hareket etmesini engelleyen kiÅŸiye 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± getiren, Ã§ocuk cezaevi yerine EÄŸitim Evi dÃ¼zenlemesi Ã¶neren, mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n BTKâ€™ya iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± veya eriÅŸimin engellenmesi yetkisi Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeler yer alÄ±yor. Bu dÃ¼zenlemelerin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda yeniden Ã§alÄ±ÅŸÄ±larak getirilmesi planlanÄ±yor.

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TEHDÄ°TTE ALT SINIR Ä°KÄ° AY OLDU

Kanunla tehdit suÃ§uyla mÃ¼cadele de artÄ±rÄ±lÄ±yor. MalvarlÄ±ÄŸÄ± itibarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir zarara uÄŸratacaÄŸÄ±ndan veya sair bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k edeceÄŸinden bahisle tehditte maÄŸdurun ÅŸikÃ¢yeti Ã¼zerine verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 2 ay olacak. Tehdidin silahla, kiÅŸinin kendisini tanÄ±nmayacak bir hale koymasÄ± suretiyle, imzasÄ±z mektupla veya Ã¶zel iÅŸaretlerle; birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan birlikte, var olan veya var sayÄ±lan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduklarÄ± korkutucu gÃ¼Ã§ten yararlanÄ±larak iÅŸlenmesi halinde hÃ¼kmolunacak hapis cezasÄ±nÄ±n Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 5 yÄ±ldan 7 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

DOÄžUM YAPAN KADINA â€˜EVâ€™ HAPSÄ°

DoÄŸurduÄŸu tarihten itibaren 6 ay geÃ§en ve toplam 5 yÄ±l veya daha az sÃ¼reli hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olan ya da adli para cezasÄ± infaz sÃ¼recinde hapis cezasÄ±na Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kadÄ±nlarÄ±n cezasÄ±nÄ±n konutunda Ã§ektirilmesine infaz hÃ¢kimi tarafÄ±ndan karar verilebilecek.

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CEZA SINIRLARI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Kanunla suÃ§a teÅŸebbÃ¼s halinde faile aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve mÃ¼ebbet hapis cezalarÄ± yerine verilecek sÃ¼reli hapis cezasÄ±nÄ±n alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± artÄ±rÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re suÃ§a teÅŸebbÃ¼s halinde faile, meydana gelen zarar veya tehlikenin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet yerine 13 yÄ±ldan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilirken, bu sÃ¼re 14 yÄ±ldan 21 yÄ±la kadar, mÃ¼ebbet yerine 9 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren hÃ¼kÃ¼mdeki sÃ¼re ise 10 yÄ±ldan 18 yÄ±la kadar ÅŸeklinde dÃ¼zenleniyor. Kasten yaralama suÃ§una iliÅŸkin hapis cezasÄ± sÃ¼relerinde de artÄ±ÅŸa gidiliyor. Kasten baÅŸkasÄ±nÄ±n vÃ¼cuduna acÄ± veren veya saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ya da algÄ±lama yeteneÄŸinin bozulmasÄ±na neden olan kiÅŸiye yÃ¶nelik hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 1 yÄ±ldan, 1 yÄ±l 6 aya Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralamaya neden olan kasten yaralamaya yÃ¶nelik hapis cezalarÄ± da artÄ±rÄ±lÄ±yor. Kasten yaralama sonucunda Ã¶lÃ¼m meydana gelmiÅŸse verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 8 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar yerine, 10 yÄ±ldan 14 yÄ±la kadar ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtiriliyor.

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TRAFÄ°K GÃœVENLÄ°ÄžÄ° CEZALARI ARTIRILDI

Trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokanlara yÃ¶nelik cezalar da artÄ±rÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re kara, deniz, hava veya demiryolu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kiÅŸilerin hayat, saÄŸlÄ±k veya malvarlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabilecek ÅŸekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 3 aydan 4 aya Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

BU SUÃ‡LULAR GECE YATACAK

Ä°nfaz hÃ¢kimi, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n talebi Ã¼zerine kasten iÅŸlenen suÃ§larda toplam 3, taksirle Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u hariÃ§ olmak Ã¼zere taksirle iÅŸlenen suÃ§larda ise toplam 5 yÄ±l veya daha az sÃ¼reli hapis cezasÄ±nÄ± geceleri ceza infaz kurumlarÄ±nda Ã§ektirilmesine karar verebilecek. KadÄ±n, Ã§ocuk veya 65 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸ kiÅŸilerin mahkÃ»m olduklarÄ± toplam 3 yÄ±l, 70 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸ kiÅŸilerin mahkÃ»m olduklarÄ± toplam 4 yÄ±l, 75 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸ kiÅŸilerin mahkÃ»m olduklarÄ± toplam 5 yÄ±l, 80 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸ kiÅŸilerin mahkÃ»m olduklarÄ± toplam 6 yÄ±l veya daha az sÃ¼reli hapis cezasÄ±nÄ±n konutunda Ã§ektirilmesine infaz hÃ¢kimi tarafÄ±ndan karar verilebilecek.

SÄ°NCANâ€™DA DAVULLU ZURNALI TAHLÄ°YE

Sincan Cezaeviâ€™nden yeni yasa sayesinde tahliye olanlar, sevinÃ§lerini yakÄ±nlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Tahliyeler sÄ±rasÄ±nda bazÄ± aileler tahliye olan yakÄ±nlarÄ±nÄ± davul zurna eÅŸliÄŸinde karÅŸÄ±ladÄ±.

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